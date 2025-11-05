il rock potente dei roommates in chiave acustica a seregno

Sul palco solitamente portano un alternative rock potente ed emozionante, con un sound che fonde energia e melodia. Stavolta però lo faranno in chiave acustica, in una veste più intima, fatta di autenticità e intensità, ma sempre con l’abituale, travolgente grinta che li contraddistingue. Arriverà domani alle 21 al birrificio Railroad Brewing di via Montello a Seregno la rock band dei Roommates, arruolati da un nuovo appuntamento della rassegna “ Quanto sei unplugged “, il format acustico dedicato alla musica e agli artisti del panorama indipendente curato dalla cantautrice Giorgia Pelligra, alias Geen. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

