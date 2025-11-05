Il ritorno delle province è ufficiale | Fedriga vicini ai cittadini Serracchiani servono solo ai politici
“Il secondo via libera della Camera al disegno di legge che modifica lo statuto speciale del Friuli Venezia Giulia rappresenta un passaggio istituzionale di grande rilievo, che restituisce alla nostra Regione un assetto coerente con la sua storia e con il principio di autonomia responsabile. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
