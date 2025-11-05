Il ritorno dell’artigianato pezzi unici che fanno la differenza

In un mondo sempre più plasmato dalla produzione di massa e dall’omologazione impersonale, stiamo assistendo a un vero e proprio rinascimento dell’ artigianato, dove la scelta di prodotti handmade e locali si configura come una gioiosa rivoluzione del fare. Questo riscoperto interesse non è mera nostalgia, ma la consapevolezza che scegliere l’artigianato significa abbracciare un mondo di autenticità e unicità, un desiderio profondo di possedere qualcosa di unico e speciale che va oltre l’oggetto stesso. pexels Lavorazione artigianale dell’argilla al tornio Il design, in qualità di disciplina guida del divenire degli oggetti, si colloca oggi come la forza trainante di questo rinnovato rapporto con la dimensione artigianale. 🔗 Leggi su Dilei.it

