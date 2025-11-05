Il ritorno del Premio Marche e la rinascita della Pinacoteca | la presentazione in Comune

Anconatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Si è svolta nel pomeriggio di oggi, a Palazzo del Popolo, la presentazione di due tra i più importanti eventi culturali che caratterizzeranno l’ultima parte della programmazione annuale del Comune di Ancona: il Premio Marche e la riapertura della Pinacoteca civica. Alla conferenza sono. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Il ritorno, l?incontro, la rinascita - Con Spiaggia di vetro, il regista americano Will Geiger firma un film delicato, intenso e radicato profondamente nello spirito dello Stretto di Messina. Lo riporta mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Ritorno Premio Marche Rinascita