Il ritorno del baratto Il soggiorno nel bed&breakfast si paga accordando un piano raccogliendo legna o imbiancando le pareti
Torna dal 17 al 23 novembre l'iniziativa che permette di pernottare offrendo come moneta di scambio servizi o competenze. Tantissimi i B&B che hanno aderito e hanno indicato nella loro Lista dei desideri le richieste più varie: da prodotti tipici, a scambio di vacanze, passando per creazioni artigianali, servizi fotografici e tanto altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
