il rimini va ko nel derby boscherini non basta

Tre punti messi insieme in 8 gare per l’Under 17 di serie C del Rimini che lo scorso fine settimana ha lasciato tutto sul campo del Ravenna (2-1). Decisivi i gol del primo tempo di Benazzi e Rusticelli. Mentre il Rimini, nonostante la superiorità numerica, è riuscito soltanto ad accorciare le distanze nel finale con la rete realizzata da Boscherini. Rimini: Mordenti, Sparaventi, Odino (44? st Boubagra), Pensalfini, Righi (24? st Ventaloro), Protti, Machnour (11? st Staccoli), Anatriello (11? st Boscherini), Buccolo, Onofri, Frati. A disp.: Santi. All.: Mandola. Fine settimana di riposo, invece, per la formazione Under 17 della San Marino Academy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

