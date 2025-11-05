Il Revival del Veneto diventa Show
Appuntamento il 14 dicembre a Badia Calavena per una vera e propria festa dei motori. Cambia volto e veste il Revival del Veneto, che per l’edizione 2025 assume una nuova identità e un nuovo spirito. L’organizzatore ha infatti annunciato con entusiasmo che la manifestazione si terrà domenica 14 dicembre a Badia Calavena (VR), trasformandosi per . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
