Il remake di un amatissimo film di Natale prende vita | il cast è stellare

Hollywood sta preparando un nuovo adattamento di uno dei classici natalizi più amati di sempre, e il cast stellare continua ad arricchirsi di nomi importanti. Paramount Pictures ha annunciato che Ian McKellen e Tramell Tillman si uniranno a Johnny Depp in Ebenezer: A Christmas Carol, il remake del celebre racconto di Charles Dickens che vedrà dietro la macchina da presa Ti West, regista noto per il suo lavoro nel cinema horror con titoli come X e Pearl. La notizia, riportata da Deadline, conferma che il progetto sta prendendo forma con un ensemble di attori che spazia tra generazioni e registri diversi. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il remake di un amatissimo film di Natale prende vita: il cast è stellare

