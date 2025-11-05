Il regista Tobias Schwarz | Heidi è un modello positivo Greta Thunberg? Potrebbe essere sua amica

Movieplayer.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli omaggi a Miyazaki, le nuove generazioni e la natura da custodire: dietro le quinte del film in CGI che rivede un'icona senza tempo. In sala. Se c'è un personaggio della letteratura che ha inevitabilmente segnato l'infanzia di molti questa è Heidi, ideata da Johanna Spyri. Il romanzo è divenuto prima una serie anime, diretta dai Maestri Hayao Miyazaki e Isao Takahata nel 1974, e poi un film live action nel 2015. Ora tocca a Heidi - Una nuova avventura, film d'animazione diretto da Tobias Schwarz, che prova a far conoscere il personaggio alle nuove generazioni. Come? Ce lo siamo fatti raccontare dal regista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

il regista tobias schwarz heidi 232 un modello positivo greta thunberg potrebbe essere sua amica

© Movieplayer.it - Il regista Tobias Schwarz: "Heidi è un modello positivo. Greta Thunberg? Potrebbe essere sua amica"

Leggi anche questi approfondimenti

regista tobias schwarz heidiHeidi – Una nuova avventura: recensione del film d’animazione - Una nuova avventura, il film d'animazione che rielabora il classico della nostra infanzia in chiave attualissima. Si legge su cinematographe.it

regista tobias schwarz heidiHeidi - Una Nuova Avventura, al cinema il sincero film di animazione su un mito dell'infanzia - Una Nuova Avventura, un film europeo in CGI che riprende il personaggio ideato da Johanna Spyri, già protagonista di un mitico anime. comingsoon.it scrive

regista tobias schwarz heidiHeidi - Una nuova avventura, reinterpretazione di un grande classico: un intrattenimento educativo ma poco originale - Un viaggio che combina lo slancio ecologico con il racconto di formazione alla E. Lo riporta mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Regista Tobias Schwarz Heidi