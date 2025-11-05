Gli omaggi a Miyazaki, le nuove generazioni e la natura da custodire: dietro le quinte del film in CGI che rivede un'icona senza tempo. In sala. Se c'è un personaggio della letteratura che ha inevitabilmente segnato l'infanzia di molti questa è Heidi, ideata da Johanna Spyri. Il romanzo è divenuto prima una serie anime, diretta dai Maestri Hayao Miyazaki e Isao Takahata nel 1974, e poi un film live action nel 2015. Ora tocca a Heidi - Una nuova avventura, film d'animazione diretto da Tobias Schwarz, che prova a far conoscere il personaggio alle nuove generazioni. Come? Ce lo siamo fatti raccontare dal regista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Il regista Tobias Schwarz: "Heidi è un modello positivo. Greta Thunberg? Potrebbe essere sua amica"