Il regista Tobias Schwarz | Heidi è un modello positivo Greta Thunberg? Potrebbe essere sua amica

Il regista Tobias Schwarz | Heidi è un modello positivo
Gli omaggi a Miyazaki, le nuove generazioni e la natura da custodire: dietro le quinte del film in CGI che rivede un'icona senza tempo. In sala. Se c'è un personaggio della letteratura che ha inevitabilmente segnato l'infanzia di molti questa è Heidi, ideata da Johanna Spyri. Il romanzo è divenuto prima una serie anime, diretta dai Maestri Hayao Miyazaki e Isao Takahata nel 1974, e poi un film live action nel 2015. Ora tocca a Heidi - Una nuova avventura, film d'animazione diretto da Tobias Schwarz, che prova a far conoscere il personaggio alle nuove generazioni. Come? Ce lo siamo fatti raccontare dal regista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
