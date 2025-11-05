L’impressione è che il casting possa andare avanti ancora qualche giorno. Sì, perché la Fiorentina a questo punto non ha fretta e valuterà con calma a chi affidare la panchina dopo l’esonero di Pioli. Quella di ieri è stata la classica giornata da montagne russe. Cominciata con Roberto D’Aversa in pole e finita con un niente di fatto. Perché intanto sulla panchina viola c’è Daniele Galloppa. Certo, temporaneamente, ma oltre alla trasferta di Mainz guiderà la squadra anche contro il Genoa. Su questo manca l’ufficialità, ma tutto porta in questa direzione. Chiaro che il tecnico della Primavera voglia a questo punto giocarsi le sue chance fino in fondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il rebus del toto-allenatore. Arriva D’Aversa. Anzi, no. Vanoli rimane in prima fila. E Goretti spinge per Nesta