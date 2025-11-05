Il rapporto delle donne con i loro capelli è complesso e intenso Un mix di espressione di sé self confidence e non solo Lo racconta un sondaggio
C roce e delizia, i capelli sono un elemento estetico fondamentale per le donne. E non è solo questione di stile: per le donne, infatti, avere i capelli in ordine è un fattore fondamentale per essere più sicure di se stesse, avere più fiducia, affrontare al meglio le giornate e le sfide. I capelli diventano quindi simbolo di empowerment femminile. Come ha evidenziato una ricerca condotta da Alter Ego Italy. Jennifer Lopez irriconoscibile: capelli biondo platino e look rétro X Leggi anche › Cristalli liquidi per i capelli: a cosa servono e come si usano Capelli, un simbolo di potere e autostima femminile. 🔗 Leggi su Iodonna.it
