Il Psg inizia a sentire la stanchezza il Bayern ha passeggiato vincendo 2-1 in Francia Rmc Sport

Il Psg perde 2-1 contro il Bayern Monaco in Champions, accusando la stanchezza delle troppe partite giocate. Psg battuto in Champions dal Bayern Monaco. Rmc Sport scrive: Dopo questa battuta d’arresto, i campioni d’Europa hanno spiegato di aver sentito la stanchezza legata al numero elevato di match. Il Psg non perdeva così dallo scorso 13 luglio negli Stati Uniti (3-0), in finale al Mondiale per club contro il Chelsea. Quattro mesi dopo la doppietta di Cole Palmer, cadono al Parco dei Principi. Surclassati nel primo tempo, i parigini sono stati sopraffatti dalla forza collettiva dei bavaresi, che hanno passeggiato per quasi quarantacinque minuti segnando due volte grazie a Luis Diaz, autore di un fallo su Achraf Hakimi, che è uscito piangendo con una caviglia gonfia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Psg inizia a sentire la stanchezza, il Bayern ha passeggiato vincendo 2-1 in Francia (Rmc Sport)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Novembre è un mese pieno di magia: quella del Natale che inizia a farsi sentire, delle emozioni dello sport e delle note che ci fanno sognare. Trasforma ogni weekend in un piccolo viaggio con B&B HOTELS . Il punto di partenza perfetto per vivere tutta la ma - facebook.com Vai su Facebook

Il Psg inizia a sentire la stanchezza, il Bayern ha passeggiato vincendo 2-1 in Francia (Rmc Sport) - Il Psg sta iniziando ad accusare la stanchezza: ha perso 2- Si legge su ilnapolista.it