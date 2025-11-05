IL programma L’Arsenal lancia Dowman | 15 anni Colpo Bayern Real ko a Liverpool

Sport.quotidiano.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarta giornata di Champions League. Ieri: Slavia Praga-Arsenal 0-3 (2 Merino, Saka, i gunners hanno fatto debuttare Dowman, nato il 31 dicembre 2009), Napoli-Francoforte 0-0, Atletico Madrid-Union S.Gilloise 3-1 (Alvarez, Gallagher, Sykes, Llorente), BodoGlimt-Monaco 0-1 (Balogun), Juventus-Sporting 1-1 (Araujo, Vlahovic), Liverpool-Real Madrid 1-0 (MacAllister), Olympiakos-Psv Eindhoven 1-1 (Martins, Pepi), Psg-Bayern Monaco 1-2 (2 Diaz, Neves), Tottenham-Copenaghen 4-0 (Johnson, Odobert, van der Ven, Pahlinha). Oggi: ore 18,45 Pafos-Villarreal, Qarabag-Chelsea, ore 21 Newcastle-Athletic Bilbao, Marsiglia-Atalanta, Ajax-Galatasaray, Bruges-Barcellona, Benfica-Bayer Leverkusen, Inter-Kairat Almaty, Manchester City- Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il programma l8217arsenal lancia dowman 15 anni colpo bayern real ko a liverpool

© Sport.quotidiano.net - IL programma. L’Arsenal lancia. Dowman: 15 anni. Colpo Bayern,. Real ko a Liverpool

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Programma L8217arsenal Lancia Dowman