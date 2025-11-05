Il problema non è la valletta nuda che gira le letterine ma che la Tv sia rimasta a 40 anni fa

Il commento di Claudia Gerini sulle vallette che girano le letterine in tv a La Ruota della Fortuna, a distanza di diversi decenni da quando ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ci pone davanti ad una questione interessante. Appurato che il corpo della donna non dovrebbe essere oggettificato, il problema non è tanto che ci siano ancora le vallette, ma che in oltre 40 anni di televisione non siano state inventate nuove figure al passo con i tempi che cambiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it