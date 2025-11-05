Il problema del vino non è il crollo dei consumi ma il boom dell’offerta Parla il produttore Piergiovanni Ferrarese

Gamberorosso.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il titolare di Villa di Negrar, che è anche presidente dei giovani di Confagri Veneto, invita a rivedere le rese, ma esclude gli estirpi: "Scellerato aver preso finanziamenti per le nuove vigne e ora chiedere altri soldi per espiantare. Dazi? L'allarmismo ha favorito le speculazioni". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Problema Vino 232 Crollo