Il problema del vino non è il crollo dei consumi ma il boom dell’offerta Parla il produttore Piergiovanni Ferrarese
Il titolare di Villa di Negrar, che è anche presidente dei giovani di Confagri Veneto, invita a rivedere le rese, ma esclude gli estirpi: "Scellerato aver preso finanziamenti per le nuove vigne e ora chiedere altri soldi per espiantare. Dazi? L'allarmismo ha favorito le speculazioni". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
