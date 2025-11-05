il principe william pianta alberi tra le mangrovie del brasile

Durante la sua visita ufficiale in Brasile, il principe William ha fatto tappa nell'area protetta di Guapimirim, nella baia di Guanabara, per prendere parte a un'attività di piantumazione con i Guardiani locali. L'iniziativa, gestita dall'Istituto Chico Mendes per la conservazione della biodiversità (ICMBio), ha l'obiettivo di ripristinare e proteggere l'importante ecosistema di mangrovie che circonda la zona. William, visibilmente coinvolto, ha aiutato a piantare giovani alberi lungo la riva, dialogando con i volontari e gli esperti ambientali che ogni giorno si occupano della salvaguardia della biodiversità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

