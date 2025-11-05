il primo rossetto ricaricabile di guerlain e gli altri prodotti beauty che ci hanno cambiato la vita

Il primo rossetto, un profumo iconico, le ultime creazioni: il 13 novembre esce per Assouline Guerlain, Visionary Since 1828, volume da collezione che racconta, con le immagini di ieri e di oggi e i testi di Antigone Shilling la storia di una delle Maison più longeve e famose di sempre. Il primo rossetto in stick della storia era firmato Guerlain. Tante le curiosità, alcune insospettabili. Alla Maison francese si deve, ad esempio, l’invenzione del rossetto in stick come lo consociamo oggi. In cera, aveva un nome che – col senno di poi- potrebbe dirsi quasi profetico: Ne M’Oubliez Pas, ossia “non dimenticarmi”. 🔗 Leggi su Amica.it

