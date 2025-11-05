Il primo messaggio di Mamdani | Non mi farò intimidire da Trump

Il primo giorno da sindaco di New York eletto e' cominciato per Zohran Mamdani con un messaggio chiaro a Donald Trump: "Non mi faro' intimidire". Fresco di vittoria, Mamdani e' stato ospite per la prima intervista del seguitissimo programma 'Good Morning America', sull'Abc. Alla domanda sull'ipotsi che il presidente invii la Guardia nazionale a New York, Mamdani ha risposto senza esitazione: "Le sue minacce sono inevitabili. Non ha niente a che fare con la sicurezza, e' intimidazione". Perche' se davvero fosse preoccupato per la sicurezza degli Americani. Trump dovrebbe inviare "la Guardia Nazionale nei primi 10 stati per tasso di criminalita', otto dei quali sono tutti a guida repubblicana", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

