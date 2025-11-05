Il prezzo è giusto, per i giudici del Tar di Bologna. Quanto chiesto dal Comune per la sanatoria delle opere abusive al Camping Adria srl oltre sei anni fa, è corretto. Stiamo parlando della sentenza 1268 di quest’anno con cui il Tribunale amministrativo regionale ha dato ragione al Comune e condannato la società al pagamento di 3mila euro di pese legali, a cui sommare gli accessori di legge. Il contenzioso legale andava avanti fin dal 2019 quando la società titolare del camping aveva presentato ricorso per il conto economico fatto dagli uffici pubblici in merito alla sanatoria per regolarizzare i manufatti abusivi realizzati decenni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il prezzo è giusto, il camping paghi il Comune