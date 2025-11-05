Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 05 Novembre 2025, si attesta a 0,1129 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 04 Novembre 2025, il prezzo minimo è stato di 0,0879 €kWh (alle ore 5), mentre il massimo ha raggiunto 0,1522 €kWh (alle ore 17). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e della prima mattina (in particolare tra le 1:00 e le 6:00), mentre le fasce orarie più costose si sono concentrate nel tardo pomeriggio e nella prima serata, con il picco massimo alle 17:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 05112025 0,1129 +0,0080 04112025 0,1049 -0,0050 03112025 0,1099 +0,0056 02112025 0,1043 -0,0013 01112025 0,1056 -0,0189 31102025 0,1245 +0,0074 30102025 0,1172 +0,0025 29102025 0,1145 +0,0046 28102025 0,1099 -0,0047 27102025 0,1050 +0,0215 26102025 0,0835 -0,0117 25102025 0,0954 -0,0058 24102025 0,1013 -0,0131 23102025 0,1155 -0,0125 22102025 0,1280 +0,0004 21102025 0,1276 -0,0052 20102025 0,1226 +0,0198 19102025 0,1024 -0,0093 18102025 0,1117 -0,0050 17102025 0,1169 +0,0051 16102025 0,1218 -0,0059 15102025 0,1268 +0,0026 14102025 0,1242 +0,0005 13102025 0,1237 -0,0186 12102025 0,1058 +0,0047 11102025 0,1010 -0,0192 10102025 0,1202 -0,0061 09102025 0,1263 +0,0118 08102025 0,1145 +0,0014 07102025 0,1131 +0,0053 06102025 0,1078 – Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Novembre 2025 0,1075 Ottobre 2025 0,1110 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1351 Novembre 2024 0,1334 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie