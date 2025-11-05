Il prete dei migranti parte civile nel processo contro il suo hater
Modena, 5 novembre 2025 – In prima linea in mare per dare assistenza ai migranti ed ora anche in tribunale per portare avanti la battaglia a favore di chi rischia la vita per un porto sicuro. Don Mattia Ferrari, prete 32enne modenese cappellano della ong ‘Mediterranea’ si è costituito parte civile nel processo per diffamazione aggravata nei confronti del titolare di un account su X che da anni pubblica post contro l’attività del prelato. L’uomo dietro all’account @rgowans è risultato essere un 56enne polacco, che in passato ha avuto un ruolo come addetto ai dati riservati del servizio Frontex. Il 56enne indagato non era presente questa mattina in aula. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
