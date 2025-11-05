Il Presidente Mattarella visita la mostra ' Ferrovie d' Italia 1861-2025' al Vittoriano Roma – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato al Vittoriano la mostra “Le Ferrovie d’Italia 1861-2025”, dedicata ai 120 anni del Gruppo FS, accompagnato dal Presidente Tommaso Tanzilli, dall’AD Stefano Antonio Donnarumma e dalla Direttrice del VIVE Edith Gabrielli. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
