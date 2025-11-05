Il Presidente Mattarella visita la mostra ' Ferrovie d' Italia 1861-2025' al Vittoriano Roma – Il video

Open.online | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato al Vittoriano la mostra “Le Ferrovie d’Italia 1861-2025”, dedicata ai 120 anni del Gruppo FS, accompagnato dal Presidente Tommaso Tanzilli, dall’AD Stefano Antonio Donnarumma e dalla Direttrice del VIVE Edith Gabrielli. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

presidente mattarella visita mostraIl Presidente Mattarella visita la mostra 'Ferrovie d'Italia 1861-2025' al Vittoriano Roma - (Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato al Vittoriano la mostra “Le Ferrovie d’Italia 1861- Da quotidiano.net

Il Presidente Mattarella visita la mostra 'Ferrovie d'Italia 1861-2025' al Vittoriano Roma – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato al Vittoriano la mostra “Le Ferrovie d’Italia 1861- Come scrive open.online

presidente mattarella visita mostraMattarella visita in anteprima la mostra "Le ferrovie d'Italia" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato in anteprima a Roma la mostra "Le ferrovie d'Italia (1861- Secondo libero.it

Cerca Video su questo argomento: Presidente Mattarella Visita Mostra