il premio milla baldo ceolin per la fisica teorica va a una dottoranda di unipi

Pisa, 5 novembre 2025 – Margherita Sagina, dottoranda e laureata del Corso di laurea magistrale in Fisica presso l’Università di Pisa, è tra le vincitrici del prestigioso premio istituito dall’INFN “Milla Baldo Ceolin” 2024, assegnato alle autrici delle dieci migliori tesi di laurea magistrale nel campo della Fisica teorica discusse tra il novembre 2023 e l’ottobre 2024. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 4 novembre presso l’Istituto Galileo Galilei di Firenze. Margherita Sagina, nata a Grosseto il 13 luglio 1999, ha conseguito la laurea magistrale in Fisica con la tesi “The hyperon-nucleon interaction in low-energy Effective Field Theory”, sotto la supervisione della professoressa Laura Elisa Marcucci e il professor Domenico Logoteta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

