F rancesca Failoni, imprenditrice, pioniera è la vincitrice del Premio GammaDonna 2025. Per una rivoluzione tutta femminile. In Trentino, c’è una centrale idroelettrica dismessa dove, tra turbine silenziose e pareti che raccontano decenni di energia, si genera oggi qualcosa di invisibile, ma potentissimo: il Bitcoin. Non è una scena da fantascienza, ma il modello operativo di Alps Blockchain, startup trentina che ha trasformato il mining digitale, la creazione e gestione dei Bitcoin tramite potenti computer, in un processo virtuoso di riqualificazione energetica. Dove un tempo scorreva l’acqua, ora scorre potenza computazionale alimentata da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il Premio che valorizza l’imprenditoria femminile innovativa va alla fondatrice e CFO di Alps Blockchain, per un modello imprenditoriale che integra blockchain e transizione energetica

