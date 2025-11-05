Il premier belga indice una riunione d’emergenza dopo nuovi sorvoli di droni
Il primo ministro belga Bart De Wever ha indetto per il 6 novembre una riunione straordinaria del consiglio nazionale di sicurezza, dopo nuove segnalazioni di droni sugli aeroporti di Bruxelles e Liegi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
