Il premier belga indice una riunione d’emergenza dopo nuovi sorvoli di droni

Internazionale.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro belga Bart De Wever ha indetto per il 6 novembre una riunione straordinaria del consiglio nazionale di sicurezza, dopo nuove segnalazioni di droni sugli aeroporti di Bruxelles e Liegi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

