Il prefetto va in pensione Il primo dicembre lascerò il mio incarico

Il prefetto di Lucca Giusi Scaduto tra poche settimane andrà in pensione. Lo ha confermato lei stessa ieri mattina a margine della cerimonia svoltasi in Cortile degli Svizzeri in occasione della Festa dell’unità nazionale e delle forze armate. "Il primo dicembre prossimo sarò in pensione, a domanda – spiega il prefetto Giusi Scaduto – e sono davvero onorata di chiudere la mia carriera lavorativa in questa bella provincia che ho tanto amato e apprezzato e che tanto mi ha dato. Ho fatto una scelta di vita. Per il momento tornerò in Sicilia, ma sicuramente non rimarrò inattiva. Lo farò però con altre modalità, da cittadina". 🔗 Leggi su Lanazione.it

