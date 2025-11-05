Il pranzo intero è servito Vincono gli insegnanti Stop al taglio del secondo
Nelle mense scolastiche di San Giuliano torna il pasto completo per i docenti che pranzano insieme ai loro alunni durante il servizio di refezione. Il Comune ha dato disposizioni di sospendere, per 15 giorni, la misura del pasto monocomposto, formato solo da un primo piatto e una frutta, che tanto aveva fatto infuriare i destinatari del provvedimento. Nel frattempo, ieri si è svolto un primo incontro tra Comune, sindacati, presidi ed Rsu della scuola per cercare di arrivare a una soluzione che possa garantire, anche per il futuro, un pasto completo ai docenti (gli studenti già ne usufruiscono), senza gravare sulle casse dell’ente locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
