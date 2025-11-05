Il potere terapeutico della risata | incontro sullo yoga della risata

Udinetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’occasione speciale per sperimentare il potere terapeutico della risata.? Martedì 11 novembre 2025 alle ore 18.00, presso Niduh (Via Bezzecca 73, Udine), si terrà un incontro gratuito di presentazione dello Yoga della Risata, una disciplina che combina esercizi respiratori e pratiche di risata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

potere terapeutico risata incontroUno, nessuno, centomila. E Leo: "In sella al ’Ciao’ sognavo il cinema. Il potere più grande? Una risata" - Il sacrificio non è direttamente proporzionale al successo, ma senza non si va da nessuna parte". Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Potere Terapeutico Risata Incontro