Il potere terapeutico della risata | incontro sullo yoga della risata
Un’occasione speciale per sperimentare il potere terapeutico della risata.? Martedì 11 novembre 2025 alle ore 18.00, presso Niduh (Via Bezzecca 73, Udine), si terrà un incontro gratuito di presentazione dello Yoga della Risata, una disciplina che combina esercizi respiratori e pratiche di risata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Scopri altri approfondimenti
“Rosa Bianca” – Conferenze e concerto di musicoterapia tradizionale Venerdì 14 novembre Sala del Bianco – Staranzano Una serata unica dedicata al dialogo tra culture e al potere terapeutico della musica. Dalle ore 18:00 si terrà una conferenza sui t - facebook.com Vai su Facebook
Uno, nessuno, centomila. E Leo: "In sella al ’Ciao’ sognavo il cinema. Il potere più grande? Una risata" - Il sacrificio non è direttamente proporzionale al successo, ma senza non si va da nessuna parte". Secondo msn.com