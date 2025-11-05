Il ponte sul Marano verrà demolito dopo le feste di Natale e Capodanno la chiusura al traffico
L'amministrazione comunale di Riccione annuncia un passo decisivo per il rinnovamento del ponte sul Torrente Marano in viale D’Annunzio e per la sicurezza delle infrastrutture cittadine. È stato infatti completato l’iter di gara per un cruciale accordo quadro (un contratto pluriennale) del valore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
