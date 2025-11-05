Il pg di Cassazione sconfessa i pm Per Catella non c’è corruzione
Saranno anche stati rapporti impropri, quelli tra i vertici del Comune di Milano, e il grande costruttore Manfredi Catella: ma non ci sono prove di corruzione. A dirlo, con un provvedimento che fa irruzione sulla scena delle indagini milanesi sull'Urbanistica, stavolta non è un avvocato difensore o un giudice, come è già accaduto. È direttamente la Procura generale della Cassazione, l'organo supremo della pubblica accusa, chiamata a dire la sua sul ricorso con cui la Procura di Milano ha insistito nelle sue tesi. Il 24 ottobre il procuratore generale Cristina Marzagalli ha depositato il suo parere: chiedendo che il ricorso dei colleghi milanesi venga respinto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
