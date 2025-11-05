Il pentito di mafia che forniva i pasti a carabinieri e al Governo | Lavoravamo per la Fabbro
Gli interessi delle mafie toccano anche i pasti delle forze di polizia e di Palazzo Chigi. Le dichiarazioni di un nuovo collaboratore di giustizia emerso all’interno del maxi processo Hydra, attualmente in udienza preliminare a Milano, consentono costruire una catena di relazioni tra alcuni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
