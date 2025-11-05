Il Pd s’incarta pure sulla vittoria di Mamdani | l’esultanza diventa subito faida interna

Nicola Fratoianni ha battuto tutti sul tempo: il suo commento di giubilo per la vittoria di Zohran Mamdani a New York è stato il primo a essere battuto dalle agenzie. Ma si è trattato solo di una questione di velocità: subito dopo sono arrivati anche quelli del Pd. Tutto come da copione, insomma, per una sinistra italiana sempre in cerca di nuove icone in cui riconoscersi e riporre la speranza che la riscossa sia lì dietro l’angolo, a dispetto dei sondaggi, della situazione interna e, soprattutto, dell’assenza di una proposta credibile. Fratoianni vuole “fa l’americano”: «Il programma di Mamdani è il nostro programma». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

