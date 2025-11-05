Il Pd s’incarta pure sulla vittoria di Mamdani | l’esultanza diventa subito faida interna
Nicola Fratoianni ha battuto tutti sul tempo: il suo commento di giubilo per la vittoria di Zohran Mamdani a New York è stato il primo a essere battuto dalle agenzie. Ma si è trattato solo di una questione di velocità: subito dopo sono arrivati anche quelli del Pd. Tutto come da copione, insomma, per una sinistra italiana sempre in cerca di nuove icone in cui riconoscersi e riporre la speranza che la riscossa sia lì dietro l’angolo, a dispetto dei sondaggi, della situazione interna e, soprattutto, dell’assenza di una proposta credibile. Fratoianni vuole “fa l’americano”: «Il programma di Mamdani è il nostro programma». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
“Eh ma Andrea, non hai un Amarone? Un Barolo? Un Brunello?” No ragazzi, qua c’è la Romagna! E oggi pure i giudici l’hanno detto: la Romagna del Sud è la miglior area vitivinicola d’Italia! Andrea ride, ma lo dice serio: “Qua i vini non hanno bisogno di - facebook.com Vai su Facebook
Complimenti al Pd per una vittoria da non sottovalutare. Ma l'euforia può accecare - Innanzitutto, a Stefania Proietti e Michele De Pascale, amministratori di provata qualità, riconosciuti e giustamente premiati dai loro rispettivi territori. Come scrive huffingtonpost.it
La "grande" vittoria del Pd a Brescia? La verità è un'altra: ecco i numeri - sta facendo di tutto per far passare la narrazione secondo la quale dal primo turno delle ultime elezioni ... Si legge su ilgiornale.it
VISTO DA SINISTRA/ Vittoria in Emilia-Romagna e Umbria, ma nel Pd senza-strategia c’è chi dubita di Schlein - Preoccupano la disaffezione dal voto e la mancanza di una coalizione vera “Ci mancava pure che riperdessimo l’Umbria. Da ilsussidiario.net