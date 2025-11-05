Sicurezza urbana, disagio giovanile. La piaga dei ‘maranza’, di cui su queste colonne abbiamo dato conto partendo dal caso di galleria Matteotti e dai locali costretti a chiudere per via delle scorribande dei giovani teppisti. Dopo l’intervento del sindaco Alan Fabbri, il caso approda fra i banchi del consiglio attraverso una richiesta di convocazione delle tre commissioni congiunte (Sicurezza, Politiche Giovanili, Politiche Sociali e alla Sanità) avanzata dal Pd. Il documento, firmato da tutto il gruppo consiliare, chiede espressamente un’analisi "dei recenti episodi di violenza giovanile nel centro storico, una verifica del funzionamento e delle criticità del servizio ’ Movida sicura ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Pd all'attacco di Fabbri: "Le sue parole irricevibili. Caccia al capro espiatorio"