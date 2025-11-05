Il Patto Educativo all’evento Costruire Insieme la salute e il benessere degli adolescenti nel Casentino

Lanazione.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 5 novembre 2025 – “Un’iniziativa molto significativa, un tassello senz’altro utile al ragionamento attivo in seno al nostro Patto educativo. Credo sia fondamentale ragionare sui dati perché sono questi che contribuiscono a definire un lavoro efficace e coordinato su educazione e formazione dei giovani del Casentino, ma anche di risposta ai loro bisogni di salute, senza contrapposizioni o sovrapposizioni. L’università Sant’Anna ci offre una bella opportunità di approfondimento per costruire politiche sempre più efficaci e per avere una conoscenza sempre più approfondita delle esigenze di ragazzi e ragazze nelle aree interne”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il patto educativo all8217evento costruire insieme la salute e il benessere degli adolescenti nel casentino

© Lanazione.it - Il Patto Educativo all’evento “Costruire Insieme la salute e il benessere degli adolescenti nel Casentino”

Altri contenuti sullo stesso argomento

patto educativo all8217evento costruireIl Patto Educativo all’evento “Costruire Insieme la salute e il benessere degli adolescenti nel Casentino” - L'indagine ha coinvolto gli studenti e le studentesse delle classi seconde e quinte delle scuole Isis Fermi di Bibbiena e Isis galilei di Poppi e si è posta come obiettivi lo studio degli stili di vit ... Come scrive msn.com

10 passi per costruire un Patto Educativo di Comunità - L’avvio e la costruzione di un Patto Educativo richiede un processo articolato, che comprende diverse fasi ... Scrive savethechildren.it

In Friuli Venezia Giulia nasce il Patto educativo per l’educazione ambientale: firmato a Palmanova con tredici enti del territorio - Firmato a Palmanova il Patto educativo per l’educazione ambientale in Friuli Venezia Giulia con tredici enti aderenti. Lo riporta nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Patto Educativo All8217evento Costruire