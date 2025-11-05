Il Patto Educativo all’evento Costruire Insieme la salute e il benessere degli adolescenti nel Casentino

Arezzo, 5 novembre 2025 – “Un’iniziativa molto significativa, un tassello senz’altro utile al ragionamento attivo in seno al nostro Patto educativo. Credo sia fondamentale ragionare sui dati perché sono questi che contribuiscono a definire un lavoro efficace e coordinato su educazione e formazione dei giovani del Casentino, ma anche di risposta ai loro bisogni di salute, senza contrapposizioni o sovrapposizioni. L’università Sant’Anna ci offre una bella opportunità di approfondimento per costruire politiche sempre più efficaci e per avere una conoscenza sempre più approfondita delle esigenze di ragazzi e ragazze nelle aree interne”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Patto Educativo all’evento “Costruire Insieme la salute e il benessere degli adolescenti nel Casentino”

