Il passaporto ora si può chiedere anche a Calendasco Lugagnano Bobbio e San Nicolò

Ilpiacenza.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane amplia il numero di uffici dov’è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il servizio è stato attivato in altri 375 uffici postali Polis, nei Comuni al di sotto dei 15 mila abitanti, tra questi anche 4 nuovi del piacentino: Calendasco, Lugagnano, San Nicolò e Bobbio. Sale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

