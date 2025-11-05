Il Paradiso delle signore trame puntate dal 10 al 14 novembre | arriva il momento del confronto tra Rosa e Adelaide

La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il suo consueto appuntamento pomeridiano su Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dei riflettori troveremo Rosa e Adelaide, protagoniste di un confronto senza esclusione di colpi. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 10 al 14 novembre sul primo canale Rai. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide e Rosa si incontrano. Un incontro fortuito al Circolo tra Rosa e Adelaide da origine a un confronto senza esclusione di colpi. Accantonato il dolo per l’annullamento delle nozze con Marcello, la contessa fa ritorno nel locale, più affascinante e sicura che mai. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

