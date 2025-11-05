Il Paradiso delle Signore anticipazioni | Roberto sconvolto dal ritorno di Mario
Scopri cosa accadrà nella soap Il?Paradiso?delle?Signore: Adelaide dichiara guerra a Rosa e Marcello, mentre Roberto rivive il tormento per Mario. Sta per scatenarsi un ciclone nella prossima settimana di episodi di Il Paradiso delle Signore,. In queste puntate, i giochi di potere si fanno duri: Adelaide di Sant’Erasmo scatena una vera offensiva contro Rosa Barone e Marcello Barbieri, mentre Roberto Landi è costretto ad affrontare un passato che riaffiora in modo inaspettato: l’arrivo di Mario Oradei scuote il suo presente e riapre vecchie ferite. Non è tutto: anche Enrico Brancaccio si sente in trappola e decide di aprirsi con Marta Guarnieri rivelando il suo dramma interiore. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
