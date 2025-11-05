Il Paradiso delle Signore anticipazioni 6 novembre | Agata in prima linea per gli alluvionati di Firenze

La soap di Rai 1 attraversa i giorni dell'alluvione di Firenze: tra gesti di solidarietà e amori che sono messi alla prova, tante sono le scelte decisive per Agata, Enrico, Marcello e Rosa. L'eco dell'alluvione di Firenze tocca nel profondo anche Milano e arriva dritta nelle vetrine del grande magazzino più amato della TV. A Il Paradiso delle Signore si lavora per trasformare la preoccupazione in aiuto concreto, mentre tra i corridoi prende forma una nuova stagione di sfide personali e sentimentali. C'è una candidata pronta a conquistare il banco delle Veneri, c'è Mario che incrocia Roberto nel pieno dell'organizzazione degli aiuti, soprattutto c'è Adelaide che, determinata a chiudere i conti con il passato, chiama in causa Tancredi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 novembre: Agata in prima linea per gli alluvionati di Firenze

Contenuti che potrebbero interessarti

Lunedì 3 novembre, alle 16.00 su Rai 1, Il Paradiso delle Signore torna con scelte difficili e vecchie tensioni che riemergono. Adelaide non fa finta di nulla sulla storia tra Rosa e Marcello: ha pronto un piano per far pesare il matrimonio saltato. Umberto prova a - facebook.com Vai su Facebook

Rai1 cambia programmazione per i funerali di Stato: i nuovi orari di Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta - X Vai su X

Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 6 novembre 2025: Enrico finisce nei guai e confessa tutto a Marta! - Vediamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 6 novembre 2025 su Rai1. msn.com scrive

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 novembre: Agata in prima linea per gli alluvionati di Firenze - La soap di Rai 1 attraversa i giorni dell'alluvione di Firenze: tra gesti di solidarietà e amori che sono messi alla prova, tante sono le scelte decisive per Agata, Enrico, Marcello e Rosa. Secondo movieplayer.it

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni del 6 novembre: Di Meo scopre il bluff di Enrico - Si mette male per Enrico: il professore Di Meo, stando alle anticipazioni della puntata di domani de Il Paradiso delle Signore, scoprirà infatti ... msn.com scrive