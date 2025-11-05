Il panchinaro che ferma l’azione il rigore clamoroso e la rissa finale Cose da pazzi a Calcinato

Calcinato (Brescia), 5 novembre 2025 – Ha davvero incredibile quanto accaduto a Calcinato, nel match valido per l’ottava giornata d'andata del campionato di Promozione, girone E. Un panchinaro che ferma il gioco, l’arbitro richiamato dall’assistente che assegna un rigore per un altro episodio, l’immancabile rissa finale. La partita . La partita tra i padroni di casa e la Governolese è stato teatro di scene fra il grottesco e l’imbarazzante, sotto gli occhi increduli dei presenti. Quando il match era ormai ai titoli di coda, in pieno recupero e con il risultato fermo sul 2-2, gli ospiti provavano un ultimo assalto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il panchinaro che ferma l’azione, il rigore clamoroso e la rissa finale. Cose da pazzi a Calcinato

? PROMOZIONE - Calcinato-Governolese, ottava giornata del girone E di Promozione. Non viene dato un potenziale rigore all'ultimo minuto di gioco sul risultato di parità. Un giocatore in panchina entra in campo ed interrompe il gioco fermando una riparten - facebook.com Vai su Facebook

