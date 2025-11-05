Il Palio della Manesca quest’anno si sdoppia

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae” presenta "l’evoluzione" della Quarta Edizione del Palio della Manesca. Per la prima volta, l’evento si svolgerà in due giornate, sabato 15 e domenica 16 novembre. L’appuntamento, che coniuga ricostruzione storica e competizione sportiva, trasformerà la Rocca di Brisighella nel cuore pulsante dell’antica arte militare della Val Lamone. Questa quarta edizione vede come partner istituzionali il Comune di Brisighella, l’Unione della Romagna Faentina, Pro Loco di Brisighella e Aics Bologna. Il Palio della Manesca è un evento, incentrato sull’uso della Balestra Manesca da un piede, la quale veniva manovrata a mano libera, senza l’ausilio di un banco o di un appoggio, richiedendo notevole destrezza e forza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

