Il nuovo stadio Arechi | fissata la riunione della Commissione di Vigilanza

Salernotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' fissata venerdì 7 novembre, alle ore 10, la riunione della Commissione provinciale di vigilanza. Presieduta dal Vicario del Prefetto, si pronuncerà sul progetto di dislocazione del settore ospiti dello stadio Arechi, che nel nuovo schema di lavoro presentato dall'Arus, potrà essere dislocato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

