Il nuovo sequel di Alien della Disney funzionerà solo se la storia di Prometheus di Ridley Scott avrà finalmente una conclusione

Dopo il successo di Alien: Romulus ( qui la nostra recensione ) nel 2024, era quasi inevitabile che la saga di Alien proseguisse. Il film di Fede Álvarez, che ha riportato in auge il celebre universo creato da Ridley Scott, ha conquistato pubblico e critica grazie al suo ritorno all’horror claustrofobico e viscerale delle origini. Ora, i fan possono esultare: Alien: Romulus 2 è ufficialmente in cantiere. Álvarez, che ha scritto anche parte della sceneggiatura del seguito, non tornerà però dietro la macchina da presa, lasciando il posto a un nuovo regista ancora da annunciare. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Contenuti che potrebbero interessarti

L'attrice e comica romana è entrata nel cast di doppiatori d'eccezione del nuovo film Disney, sequel del grande successo del 2016 che sarà nelle sale dal 26 novembre prossimo - facebook.com Vai su Facebook

Ridley Scott è pronto per un nuovo Alien... ma non sarà un sequel di Alien: Romulus - Scott, che ha diretto il film originale di Alien e successivamente i prequel Prometheus e Alien: Covenant, potrebbe assumere il ruolo di produttore per questo nuovo progetto, portando avanti la sua ... Si legge su movieplayer.it

Alien: Romulus, arriva il sequel con Cailee Spaeny - fi arrivata nelle sale italiane lo scorso agosto, è stata un successo al box office globale, un dato da non sottovalutare per i vertici di 20th Century Studios ... Scrive tg24.sky.it

Disney, pioggia di annunci! Speed, Free Guy, Die Hard e altri 7 franchise: chi avrà un sequel e chi no - Asbell, che dirige lo studio dal 2020, anno dell'acquisizione dell'azienda da parte ... Segnala comingsoon.it