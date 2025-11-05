Il nuovo film tratto dalla storia vera di World of Warcraft presenta i primi sei protagonisti

Cinefilos.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ibelin, una storia vera e stimolante legata a World of Warcraft, ha scelto i primi sei attori protagonisti. Il film racconta la vita del giocatore Mats Steen, il cui avatar nel popolare gioco si chiamava Ibelin Redmoore. Steen era affetto da una malattia muscolare degenerativa nota come distrofia muscolare di Duchenne. Nonostante le difficoltà che questo comportava, ha trascorso gran parte della sua vita giocando a World of Warcraft, dove è diventato un personaggio famoso e parte di una comunità più ampia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

nuovo film tratto storiaFive Nights at Freddy's 2: ecco il nuovo trailer ufficiale dell'horror tratto dal celebre videogame - Al cinema dal 4 dicembre con Universal Pictures il nuovo film horror prodotto dalla Blumhouse. comingsoon.it scrive

nuovo film tratto storiaLa storia di Nevenka Fernández nel nuovo film di Icíar Bollaín - Esce per la Giornata mondiale della violenza di genere, Il mio nome è Nevenka, il film percorre la vicenda giudiziaria di Nevenka Fernández ... Scrive sentieriselvaggi.it

nuovo film tratto storia“La vita va così”: la sorprendente storia vera che ha ispirato il nuovo film di Riccardo Milani - Il film La Vita va Così di Riccardo Milani si è ispirato a una storia vera. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Film Tratto Storia