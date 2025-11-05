Il Noma ha fatto disastri Le nonne? Alcune cucinavano i sofficini Intervista fiume allo chef Michele Valotti
Michele Valotti, cuoco della trattoria La Madia, premiata come miglior Ristorante dell'Anno, si racconta al Gambero Rosso: “Adoro l’idea dell’errore, elemento che crea la magia". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
