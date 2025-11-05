Il Napoli pareggia con l’Eintracht Francoforte e i tifosi insorgono | Così giochiamo in nove

Dailynews24.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli non va oltre lo 0-0 con l’Eintracht Francoforte e conferma il suo andamento deficitario in Champions League. Pur avendo prodotto più occasioni dei tedeschi ed essendo andata vicina al goal in almeno due occasioni nitide (con McTominay all’83esimo e con Hojlund nei minuti di recupero) ha raccolto solamente un punto e ha concluso . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

napoli pareggia l8217eintracht francoforteChampions League, la cronaca di Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 - Il Napoli di Conte affronta l'Eintracht Francoforte di Toppmoller in Champions League. Riporta calciomercato.it

napoli pareggia l8217eintracht francoforteNapoli-Eintracht Francoforte 0-0: solo rammarico al Maradona, si complica il discorso Champions - 0 contro l'Eintracht Francoforte per il quarto punto della Champions League degli azzurri. Scrive msn.com

napoli pareggia l8217eintracht francoforteLIVE Napoli-Eintracht Francoforte, 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: Il Napoli ci prova ma l’Eintracht è compatto in difesa. Pari al Maradona - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:49 Chiudiamo qui la DIRETTA LIVE testuale del match tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Da oasport.it

