Il Napoli si ferma sullo 0-0 anche contro l’Eintracht, nel post partita Conte parla di gara disputata bene e non fornisce una spiegazione del perché non si riesca a fare gol. Intanto però gli azzurri sono alla quarta gara di Champions su otto e rischiano di non staccare nemmeno il pass per i playoff. Seconda la Gazzetta dello Sport contro i tedeschi la squadra è stata lenta e non ha neanche avuto la giustificazione di avversari super aggressivi considerando che l’Eintracht si è chiusa in difesa. “A metà del cammino della prima fase di Champions, si possono azzardare alcuni bilanci: quello dell’Euro Napoli non può essere positivo, con una sola vittoria in quattro incontri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli non ha neppure la giustificazione di avversari super aggressivi come il Como (Gazzetta)