Il Napoli non ha neppure la giustificazione di avversari super aggressivi come il Como Gazzetta

Ilnapolista.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si ferma sullo 0-0 anche contro l’Eintracht, nel post partita  Conte parla di gara disputata bene e non fornisce una spiegazione del perché non si riesca a fare gol. Intanto però gli azzurri sono alla quarta gara di Champions su otto e rischiano di non staccare nemmeno il pass per i playoff. Seconda la Gazzetta dello Sport contro i tedeschi la squadra è stata lenta e non ha neanche avuto la giustificazione di avversari super aggressivi considerando che l’Eintracht si è chiusa in difesa. “A metà del cammino della prima  fase di Champions, si possono  azzardare alcuni bilanci: quello  dell’Euro Napoli non può essere  positivo, con una sola vittoria in  quattro incontri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il napoli non ha neppure160la giustificazione di avversari160super aggressivi come il como gazzetta

© Ilnapolista.it - Il Napoli non ha neppure la giustificazione di avversari super aggressivi come il Como (Gazzetta)

Scopri altri approfondimenti

napoli ha neppure160la giustificazioneIl Napoli non ha neppure la giustificazione di avversari super aggressivi come il Como (Gazzetta) - Conte arranca con un altro pareggio senza gol dopo quello con il Como, si muove piano come la sua squadra in campo ieri Il Napoli si ferma sullo 0- Scrive ilnapolista.it

napoli ha neppure160la giustificazioneNapoli: Neres non ha più "giustificazioni", ma il peggiore è un altro - 0 al Diego Armando Maradona contro i tedeschi dell'Eintracht Francoforte. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Ha Neppure160la Giustificazione