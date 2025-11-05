Il Napoli in Champions viaggia alla media di un punto a partita | troppo poco per i play-off Gazzetta
La Gazzetta dello Sport, con Piefrancesco Archetti, analizza e commenta il pareggio 0-0 tra Napoli e Eintracht Francoforte. Dopo quattro partite, gli azzurri di Conte sono a quattro punti in classifica. Con questa media, sarebbero fuori anche dai play-off. Scrive la Gazzetta: I tedeschi pensano solo a difendersi, l’unica grande occasione se la divora un McTominay in ombra. Ora si deve accelerare: dopo 4 partite solo 4 punti A metà del cammino della prima fase di Champions, si possono azzardare alcuni bilanci: quello dell’EuroNapoli non può essere positivo, con una sola vittoria in quattro incontri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Classifica Champions, cosa cambia dopo il pareggio del Napoli con l'Eintracht: ecco la situazione - facebook.com Vai su Facebook
"Il Napoli" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Il Napoli in Champions viaggia alla media di un punto a partita: troppo poco per i play-off (Gazzetta) - In Europa le assenze di De Bruyne e Lukaku si sentono di più ... Lo riporta ilnapolista.it
Champions League, Napoli-Eintracht 0-0: azzurri poco lucidi, tedeschi strappano il pari - Nella quarta giornata della League Phase di Champions League il Napoli non riesce ad andare oltre lo 0- Scrive msn.com
Il Napoli viaggia col turnover incorporato, già 24 i calciatori utilizzati. Ed è tornato Lukaku (Repubblica) - L’obiettivo è rientrare nel gruppo Napoli per la Supercoppa di metà dicembre ... Secondo ilnapolista.it