Si terrà sabato alle 10,30 alla sede dell'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello l'incontro conclusivo del progetto integrato locale Montefeltro Alternattivo, un percorso dedicato alla promozione di un turismo accessibile, inclusivo e sostenibile. Durante l'incontro sarà presentato il progetto dell' Unione Montana del Montefeltro, che si inserisce nell'ambito dei Progetti Integrati Locali (PIL) e coinvolge i comuni di Carpegna, Frontino, Sassocorvaro Auditore, Lunano, Belforte all'Isauro e Piandimeleto in una strategia condivisa di sviluppo e valorizzazione turistica. "In chiave di fruizione inclusiva della montagna e dei borghi – spiega il presidente dell'Unione Montana Montefeltro Andrea Spagna – è stato sistemato il sentiero del Beato Lando tra Lunano e Pietrafagnana e creato un sentiero fruibile anche per non vedenti che si snoda nel parco attorno alla diga di Mercatale.

© Ilrestodelcarlino.it - Il Montefeltro “Alternattivo“ promuove il turismo accessibile