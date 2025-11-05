Il mondo è fermo in un’impasse totale Sembra anzi che stia iniziando a arretrare

Mancano meno di due mesi alla fine dell’anno, quindi dovrebbe essere già stato portato a un passo dal completamento quanto era stato programmato dal più degli abitanti del pianeta Terra. Volendosi cimentare nell’opera di comporre una bozza, anche se con la minima pretesa di anticipare i risultati finali, almeno alcune delle menti considerate (ben)pensanti dovrebbero comportarsi così come è immaginato e riportato di seguito. Esaurito l’esame del risultato di quanto avevano previsto di realizzare negli orti piantati dalla loro immaginazione, qualcuna di quelle teste pensanti, è facile crederlo, alzerà il tiro, ovvero lo sguardo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it