Il mondo dei motori e del giornalismo piange la scomparsa di Andrea de Adamich a 84 anni
“ Nella vita non bisogna mai lamentarsi, se sei ancora in grado di farlo. Sì, se puoi lamentarti, vuol dire che ti è andata bene “. Così si esprimeva Andrea de Adamich, ex pilota di F1, voce e volto di Mediaset per il Motorsport. Dal 1991 al 1996 aveva raccontato, insieme a Guido Schittone, Claudia Peroni e Pepi Cereda, le gesta dei fuoriclasse del volante in F1, andando a caratterizzare un’epoca della massima categoria dell’automobilismo. Oggi, appassionati e non piangono la sua scomparsa all’età di 84 anni. De Adamich aveva esordito nelle competizioni automobilistiche nel 1962, raccogliendo ottimi risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it
